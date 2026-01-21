Turoperadores intercambian con ministro cubano de turismo

Turoperadores cubanos radicados en España, sostuvieron hoy un encuentro con el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, a propósito de Fitur Madrid que se inaugura este miércoles.

En el intercambio con el titular del sector en Cuba, se expusieron iniciativas y preocupaciones enfocadas en dar un nuevo impulso al destino de cara al año en curso y las expectativas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que participan 161 países.

García Granda se mostró optimista después de concluir el 2025 con la estabilización de los abastecimientos en la red hotelera de la isla mayor de las Antillas, junto con medidas adoptadas que agilizarán los servicios y la calidad de las ofertas.

Acompañado por el embajador de Cuba en España, Marcelino Medida, y por la consejera de Turismo para España y Portugal, Niurka Pérez Denis, el ministro también recibió el respaldo al país de los turoperadores, con el tributo póstumo a los 32 combatientes caídos en Venezuela.

Fitur reunirá desde hoy a 10 mil empresas, 967 expositores, con la proyección de 487 millones de euros en ingresos para la capital española.

La 46 edición de una de las mayores vitrinas de la industria sin humo, se desarrollará hasta el 25 de enero con México como País Socio Invitado.

Pérez Denis comentó a Prensa Latina el aliciente especial de contar como invitado y promotor del stand cubano con el cinco veces campeón olímpico de lucha grecorromana y uno de los astros del deporte mundial de todos los tiempos, Mijaín López.

Asimismo, el popular músico Isaac Delgado con su orquesta, y una delegación que representa a las principales firmas, turoperadores y aerolíneas afincadas en la isla caribeña.

La especialista detalló que entre los objetivos de la mayor de las Antillas en Fitur están identificar oportunidades de mercado, continuar con el posicionamiento de Cuba como destino de algo más que sol y playa, con la cultura, ecoturismo, naútica, agroturismo, ciudades patrimonio y salud.

Además, se propone fortalecer los nexos con los socios españoles; difundir los principales eventos del año en la Isla; nuevas oportunidades de negocios y un intercambio con cubanos residentes en España vinculados al sector, apuntó Pérez Denis a Prensa Latina.

La alianza histórica, más allá de la competitividad, servirá tanto con México como con República Dominicana y otros países latinoamericanos, en la promoción de multidestinos, detalló la fuente.

El stand cubano será inaugurado este miércoles con el corte de cinta a cargo del ministro García Granda.

Brasil, otro de los protagonistas importantes en Fitur, promueve sus destinos con eventos paralelos en Madrid, especialmente focalizados en atractivos menos conocidos como Ceará, en el noreste del gigante sudamericano, con su capital Fortaleza como escenario principal.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959