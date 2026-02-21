ONURE en Granma adopta medidas ante situación energética por restricciones de combustible

El recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos y las restricciones para la comercialización de combustibles hacia Cuba siguen generando afectaciones en todos los sectores de la vida económica y social en la Isla. La provincia de Granma no está exenta de esta compleja situación, y son varias las instituciones que implementan medidas para garantizar servicios esenciales.

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) en Granma adoptó un grupo de disposiciones para enfrentar la crítica situación energética que atraviesa el país, derivada de la política hostil de la administración estadounidense y las restricciones impuestas a la comercialización de combustibles hacia Cuba. Así lo informó Olaydis Rodríguez Lara, directora provincial del organismo en la provincia, en el programa Perspectiva.

Rodríguez Lara explicó que, como parte de las medidas implementadas, se procederá a la desconexión de circuitos priorizados de clientes residenciales o privados. Esta acción forma parte de la estrategia para distribuir equitativamente la carga energética disponible y minimizar el impacto en los servicios básicos que demanda la ciudadanía en el territorio granmense.

La directiva puntualizó la importancia de garantizar el estricto cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de energía dirigido a los nuevos actores económicos, quienes deberán ajustar sus consumos a las regulaciones vigentes. En tal sentido, se fortalecerá la fiscalización y el asesoramiento técnico para que los pequeños y medianos emprendedores puedan mantener su actividad productiva sin violentar los límites establecidos.

En la cita se abordó también la necesidad de priorizar el suministro eléctrico a instituciones sociales y de salud, así como a los servicios impostergables para la comunidad. Rodríguez Lara enfatizó que la ONURE mantiene una vigilancia permanente sobre los consumos energéticos en el sector estatal y privado, con el fin de detectar desviaciones y aplicar las correcciones pertinentes en el menor tiempo posible.

De este modo, la dirección de la ONURE en Granma garantiza la implementación de una estrategia energética que permite sortear la compleja situación impuesta por el bloqueo. Las normas adoptadas buscan minimizar el impacto del déficit de combustible mientras se preserva la vitalidad de los procesos fundamentales para el desarrollo provincial.

Roger Avila (estudiante de periodismo)

