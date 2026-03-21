Camboya y ONU fortalecen alianza contra estafas tecnológicas

Representantes del Ministerio de Justicia de Camboya y Naciones Unidas analizaron hoy el fortalecimiento de la cooperación en reformas judiciales y el enfrentamiento a estafas tecnológicas, durante un encuentro de alto nivel.

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La reunión se desarrolló entre el viceprimer ministro y titular de Justicia, Koeut Rith, y la coordinadora residente de la ONU en el país, Vladanka Andreeva, en la sede ministerial.

Ambas partes examinaron la colaboración con agencias del sistema de Naciones Unidas, entre ellas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El diálogo se centró en áreas claves como la justicia juvenil, el hacinamiento en prisiones, la lucha antidrogas y el combate a las estafas basadas en tecnología.

El ministro agradeció el apoyo sostenido de la ONU y subrayó los desafíos existentes, al tiempo que destacó la necesidad de una cooperación más estrecha para enfrentarlos.

Por su parte, Andreeva reiteró el compromiso de ampliar la colaboración con el ministerio y señaló que se evaluarán opciones para asistir a personas desplazadas mediante agencias del organismo internacional.

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