De máxima prioridad cooperación Vietnam-Cuba en área biofarmacéutica

La cooperación en el área biofarmacéutica entre Vietnam y Cuba goza hoy de máxima prioridad, afirmó aquí el vicepresidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma), Santiago Dueñas.

Existe una relación histórica de colaboración entre ambos países en el área de la salud humana, en virtud de la cual hay acuerdos previos para la distribución en esta nación indochina de productos cubanos, esencialmente vacunas preventivas y medicamentos, rememoró.

En conferencia de prensa, Dueñas destacó que el 2025 marcó un hito y amplió significativamente la cooperación bilateral en este ámbito con la creación de la empresa mixta Genfarma, cuyo principal objetivo es “traer salud al pueblo vietnamita con productos de alta calidad fabricados en el país”.

El directivo resaltó que se ha avanzado de forma muy rápida en los principales elementos previstos para una empresa de esta naturaleza, que ya cuenta hoy con un innovador producto registrado, el Nimotuzumab, para el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, así como de tumores cerebrales.

“Estamos muy satisfechos de lo alcanzado hasta ahora y esperamos que en el transcurso de este año podamos transferir las tecnologías de otros productos, asociado a lo cual irá el entrenamiento del personal vietnamita”, enfatizó.

Genfarma transita en la actualidad por un proceso de inversión y asimilación de tecnología y conocimientos de un importante nivel de complejidad aportados por Cuba, los cuales resultan de vital importancia para la preparación de recursos humanos locales de alta calificación.

En ese sentido, el vicepresidente de BioCubaFarma auguró que éste será un proyecto exitoso, a partir del cual podrá desarrollarse un amplio diapasón de productos y tecnologías, pues no se trata solo de transferencia tecnológica de Cuba a Vietnam, sino también de poder desarrollar investigaciones conjuntas para beneficio mutuo.

Refiriéndose al Grupo empresarial, explicó que el mismo tiene como antecedente la creación en 1965, por iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Cenic).

El principal recurso de BioCubaFarma es su capital humano, afirmó, y detalló que cuentan con más de 19 mil trabajadores de alta calificación, entre los cuales figuran unos 300 doctores y más de mil 500 másters en Ciencias, los cuales dominan más de 50 plataformas tecnológicas.

En la cartera de la entidad figuran actualmente más de un millar de productos para la pesquisa, diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación y bienestar, muchos de los cuales han sido exportados a unos 70 países.

BioCubaFarma, cuyo lema es “Ciencia para una vida saludable”, cuenta en la actualidad con 54 empresas, 17 de las cuales están fuera del país, posee más de dos mil 100 registros de patentes a nivel internacional, y ha desarrollado varios productos innovadores o únicos para enfermedades que hoy no tienen solución médica efectiva.

Entre estos últimos destacan el NeuralCIM, con una efectividad de más del 65 por ciento en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y que no solo detiene el progreso del padecimiento, sino también es capaz de revertir daños cognitivos, lo que lo hace exclusivo en el mundo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959