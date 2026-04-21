Materiales sanitarios para Cuba desde Euskadi

Materiales sanitarios para Cuba fueron adquiridos en Euskadi, País Vasco, gracias a una aportación particular y recaudaciones anteriores, informaron hoy los organizadores de la campaña.

nizadores de la campaña.

El sindicato vasco LAB recibió una donación particular de 150 mil euros, con destino al sistema de salud de Cuba, se conoció este martes.

LAB ha realizado una campaña de recogida de fondos y material sanitario para la isla, junto a las asociaciones Euskadi-Cuba, Sierra Maestra y Desembarco del Granma (integradas por cubanos residentes en España).

Luego de una recaudación de más de 17 mil euros, suman 167 mil 311 euros consagrados a la compra de 154 marcapasos bicamerales para pacientes de la isla, a través de Medicuba-Europa, red de Asociaciones y ONGD de 13 estados europeos.

Según la fuente, el objetivo era llegar a mil marcapasos unicamerales y bicamerales, cubriendo de este modo el déficit del país, y con la aportación vasca esta meta casi se ha cumplido.

El coste por unidad es de 550 euros para los marcapasos unicamerales y de mil 90 euros para los bicamerales.

«Langileon elkartasunez, blokeoa hautsi!» (Mediante la solidaridad de los trabajadores, ¡rompamos el bloqueo!) fue el lema de la citada campaña solidaria vasca, que recogió durante varios meses en más de 20 sedes del sindicato LAB y en centros hospitalarios, hasta seis toneladas de material sanitario.

Fueron enviados en dos contenedores marítimos, con destino a hospitales cubanos. También se acopiaron 185 kilos de medicamentos, valorados en 36 mil euros.

Los impulsores de la campaña señalaron que la iniciativa, lanzada el 1 de septiembre, nació como respuesta directa “al criminal bloqueo económico de Estados Unidos, intensificado en los últimos años con 243 medidas coercitivas adicionales y la infame inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo».

“Estas políticas, diseñadas para asfixiar a Cuba, han reducido el cuadro básico de medicamentos en hospitales y farmacias cubanas a un escaso 30 por ciento, vulnerando masivamente el derecho humano a la salud”, añadieron.

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