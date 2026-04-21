Rechazan en Granma bloqueo yanqui y convocan a marchar masivamente el 1 de Mayo

Un llamado a denunciar la barbarie que comete el Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, y a respaldar el movimiento Mi firma por la patria, formuló en Bayamo el intelectual Luis Carlos Suárez, en el acto principal de la provincia por la victoria en Playa Girón.

El narrador, poeta, ensayista y reconocido escritor de literatura para niños y jóvenes, invitó al pueblo a condenar la política estadounidense, por ser contraria a la vida y a los derechos del pueblo cubano.

Durante una concentración popular ante la sede del Comité Provincial del Partido en Granma, Suárez Reyes, autor, entre muchas otras, de las obras Las cigüeñas no vienen de París (1989), Todo el mar era mío (1990) y El regreso del guerrero (1996), exhortó a marchar masivamente el 1 de Mayo, como demostración de respaldo a la Revolución.

En el acto, la doctora Liliana Licea Castellanos, directora del hospital pediátrico General Milanés, resaltó el carácter humanista y solidario de la Revolución y recordó que son miles las personas que en el mundo han sido atendidas y salvadas por médicos cubanos, realidad que contrasta con la falsa acusación yanqui de que Cuba respalda al terrorismo.

Asimismno, fueron reconocidos con la bandera de Proeza Laboral, que entrega la Central de Trabajadores de Cuba, la Casa de Cultura 20 de Octubre, de Bayamo; la cantante Ary Rodríguez y su coro infantil Ismaelillo, y los proyectos Los andantinos y Tarequeando.

Presidieron la concentración los miembros del Buró Provincial del Partido Eddie Galán Jiménez, Samuel Arias Cisneros, Ramón Veloz García, y Karel Luis Leyva Trinchet, secretario general de la CTC en Granma.

La Demajagua