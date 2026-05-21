China rechaza nuevas presiones y amenazas de EEUU contra Cuba

China expresó hoy su firme oposición a las presiones externas y amenazas de fuerza ejercidas por Estados Unidos contra Cuba, a propósito de las acusaciones de Washington contra el líder de la Revolución cubana Raúl Castro.

A una pregunta de Prensa Latina, el portavoz de la Cancillería Guo Jiakun señaló que las sanciones y las medidas coercitivas sin base en el derecho internacional, ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, carecen de legitimidad.

Asimismo, afirmó que Beijing se opone al abuso de procedimientos judiciales utilizados como herramienta de presión política contra otros países.

China también rechazó cualquier intento de aumentar las presiones sobre Cuba bajo distintos pretextos.

El portavoz llamó a Estados Unidos a abandonar la política de sanciones y cesar las amenazas de fuerza contra la nación caribeña.

La parte china subrayó además su respaldo a Cuba en la defensa de la soberanía nacional, la dignidad del país y el rechazo a las injerencias externas.

Beijing reiteró en varias ocasiones su llamado al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana, al tiempo que rechazó con firmeza las amenazas militares del país norteño contra la isla.

El Gobierno de Cuba emitió hoy una declaración en la que repudia la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución.

El texto señala que el gobierno estadounidense «carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción» y califica la acusación de «acto despreciable e infame de provocación política», basado en la manipulación del incidente de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, que violaba repetidamente el espacio aéreo cubano.

La misiva también denuncia la hipocresía del gobierno estadounidense, que ha causado la muerte de cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales, bajo acusaciones de narcotráfico nunca comprobadas, lo que Cuba considera ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra según su propia legislación.

Para las autoridades cubanas, la acusación es «espuria» y busca justificar medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo energético, y amenazas de agresión armada contra el pueblo cubano.

El Gobierno cubano reafirma su compromiso con la paz, la legítima defensa y el respaldo irrestricto del pueblo a la Revolución Socialista y al General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Claudia Garrido Tarancón