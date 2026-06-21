Presentará el Ballet Nacional de Cuba “Giselle” en el Teatro Nacional

El Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, ofrecerá dos funciones de “Giselle”, el sábado 27 y el domingo 28 de junio, a las 5:00 p.m. en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, en esta capital.

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   Según dio a conocer el equipo de prensa del BNC, las entradas para ambas funciones estarán a la venta en la taquilla del teatro, a partir del martes 23, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 

   Añade la nota que la primera velada estará dedicada a la Academia Cubana de la Lengua, con motivo del centenario de esa institución; mientras la segunda celebrará los 185 años del estreno del clásico ballet, ocurrido el 28 de junio de 1841, en la capital francesa. 

   “Giselle”, pieza representativa de la Era Romántica y del repertorio del BNC, es una coreografía de Alicia Alonso sobre la original de Jules Perrot y Jean Coralli, con música de Adolphe Adam y diseños de Salvador Fernández. 

   La función del sábado estará encabezada por Alianed Moreno (Giselle) y Ányelo Montero (Príncipe Albrecht); Laura Kamila debutará en el rol de la Reina de las Wilis y Ernesto Díaz encarnará a Hilarión.  

   Para el domingo se esperan las actuaciones de Anette Delgado en el rol principal junto al repitente Montero; con Nadila Estrada en el papel de la Reina de las Wilis y Alejandro Alderete como Hilarión. 

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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