Crea China capacidades para el desarrollo sostenible en Cuba

En la República Popular China se desarrolla, entre los días 10 y 23 de junio, un programa de capacitación sobre desarrollo resiliente y bajas emisiones de carbono en los sectores de la energía, agroalimentación y tratamiento de residuos sólidos, dirigido a 25 profesionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Citma).

Al entrenamiento, a cargo del Ministerio de Comercio del gigante asiático y ejecutado por el Instituto de Investigación de Biogás de Chengdu (Bioma), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, asisten representantes del Citma de todas las provincias cubanas, incluida la sede central de esa organización.

En diálogo vía internet con la Agencia Cubana de Noticias, Yandira González Mejías, jefa del Departamento de Recursos Naturales, Ecosistemas Priorizados y Cambio Climático en la Delegación Territorial del Citma en la provincia de Las Tunas, calificó como valiosa la experiencia de formación e intercambio técnico.

Reciben conferencias sobre la construcción de resiliencia y transición energética con bajas emisiones de carbono, el tratamiento inocuo y la valorización de residuos de restauración y cocinas domésticas, y tecnologías de incineración de desechos sólidos urbanos para la generación de electricidad.

A estas se sumarán lecciones referidas a la reducción de emisiones y secuestro de carbono en la agricultura y áreas campesinas, basados en energías renovables rurales; el control de la contaminación en granjas ganaderas y avícolas, usando biogás producido a partir de estiércol de los animales; y la energía de la biomasa.

Como parte del programa, los especialistas cubanos visitaron el Sistema de Irrigación de Dujiangyan, obra hidráulica de renombre mundial, reconocida como la Fuente de la Abundancia Celestial y con una tradición milenaria de riego que la convirtió en Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Mundial de Sistemas de Riego y zona turística.

También, mediante recorridos por sitios históricos, culturales y recreativos, la delegación cubana amplía sus conocimientos sobre la República Popular China y aprecia el desempeño en el cuidado y conservación de los recursos naturales y el medioambiente.

González Mejías subrayó la visita al Centro de Investigación y Cría de Pandas Gigantes, localizado en la ciudad de Chengdu y con una superficie de 133,6 hectáreas, donde habitan alrededor de 200 ejemplares de esa carismática especie de oso, contemplados 20 pandas rojos.

La Delegación Territorial del Citma en Ciego de Ávila resaltó la participación en ese entrenamiento del ingeniero Neslan Cardoso Lupetey, joven con un excelente desempeño en labores encaminadas a la protección de los recursos naturales y el medioambiente, y la mitigación y adaptación al cambio climático.

El mencionado curso se efectúa al calor del fortalecimiento de los programas de cooperación entre China y Cuba, además de responder al compromiso de la nación asiática de formar a profesionales de países en desarrollo, como parte de los esfuerzos para impulsar el progreso sostenible a nivel global.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.