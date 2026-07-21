Hoy es el Día mundial del perro

Aunque no existe una proclamación oficial que establezca esta fecha, desde su creación en 2004 ha sido adoptada globalmente por amantes de los animales, asociaciones protectoras y medios de comunicación como un momento especial para rendir homenaje a estos compañeros tan valiosos.
La historia de la domesticación del perro es fascinante y se remonta a más de 15,000 años, cuando los primeros lobos comenzaron a acercarse a los asentamientos humanos. Desde entonces, estos animales han evolucionado junto a nosotros, desempeñando muchos roles: guardianes, cazadores, miembros entrañables de la familia, y hoy, incluso héroes silenciosos.
Actualmente, existen más de 900 millones de perros en el mundo; algunos disfrutan de hogares cálidos y amorosos, mientras que otros viven en las calles o trabajan como guías, rescatistas, detectores de enfermedades o brindan apoyo emocional.
No son solo mascotas, sino verdaderos aliados en diferentes ámbitos: perros policías, bomberos, lazarillos y, por supuesto, compañeros inseparables que incluso triunfan en redes sociales posando para selfies con gran carisma.
Sin embargo, más allá del festejo, el Día Mundial del Perro tiene un mensaje profundo: la necesidad de concienciar sobre el abandono y el maltrato animal, y de promover la adopción responsable.
Es un llamado a reflexionar sobre la relación que tenemos con estos seres que tanto nos aportan y a asumir la responsabilidad que implica cuidarlos y respetarlos. Recordar que detrás de cada perro hay una vida que merece respeto, amor y protección. Por eso, este día no solo es para celebrar, sino para comprometernos con la causa animal y trabajar juntos por un mundo donde todos los perros tengan un hogar digno y una familia que los valore.