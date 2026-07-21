Estados Unidos se encamina hacia una guerra masiva con Irán tras la muerte de sus soldados en la región

Estados Unidos se está acercando cada vez más a una guerra a gran escala con Irán tras la muerte de sus militares en Oriente Medio, reporta The Washington Post citando a un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

La fuente afirmó que “Estados Unidos se está preparando para una guerra de mayor envergadura” y que el Pentágono está aumentando el número de aviones militares en la región.

No obstante, la expansión de las operaciones estadounidenses se verá limitada debido a la disminución de las reservas de defensa aérea y de municiones de largo alcance, señaló la fuente. Otro obstáculo para el país norteamericano será su baja capacidad de desplegar más tropas y aeronaves en la zona debido a los daños ya sufridos en los combates.

“No tenemos recursos suficientes para mantener las operaciones de forma segura, y no creo que la Casa Blanca sea consciente de ello”, aseguró el funcionario.

Por su parte, expertos militares destacaron que, además de los problemas mencionados, Estados Unidos no está preparado para llevar a cabo posibles operaciones terrestres dentro de Irán. “Creo que sería un error desplegar fuerzas terrestres en las islas del estrecho o en tierra firme”, advirtió Seth Jones, director del departamento de defensa y seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

Las bajas estadounidenses

El Mando Central de EE.UU. (Centcom) informó el domingo que personal militar estadounidense halló restos no identificados en una base jordana que el viernes 17 de julio fue objeto de un ataque iraní.

El organismo confirmó el fallecimiento de dos militares estadounidenses y la desaparición de otro tras el ataque iraní, agregando que “se está llevando a cabo un proceso de análisis para verificar la identidad de los restos”.

El Centcom comunicó también que en otro episodio separado ocurrido el sábado un militar estadounidense falleció y otro resultó herido en el norte de Irak por la detonación controlada de munición sin explotar procedente de un dron de ataque iraní derribado.

(Con información de RT en Español)

Cubadebate