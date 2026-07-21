«El Moncada de hoy se conquista en los barrios», afirman jóvenes granmenses

Bayamo, Granma.- En un acto político-cultural celebrado en la sede del Partido Comunista de Cuba, los bayameses rememoraron el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con un discurso marcado por el relevo generacional y el compromiso revolucionario.

Javier Vega Leyva, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, al rememorar la gesta del 26 de julio de 1953, subrayó que esa fecha «es un hito en la historia de nuestro país, se mezcla el dolor, se mezcla la pujanza, se mezcla la fuerza de una generación que no dejó morir los idearios martianos».

Vega Leyva recordó la arenga de Fidel minutos antes del ataque y el poema Ya estamos en combate, de Raúl Gómez García:

«Compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras el movimiento triunfará».

«Adelante, Cubanos…… ¡Adelante!

Por nuestro honor de hombres ya estamos en combate

Pongamos en ridículo la actitud egoísta del Tirano

Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos

Sintamos en lo hondo la sed enfebrecida de la patria

Pongamos en la cima del Turquino la Estrella Solitaria»

Por su parte, Carlos Alberto Guzmán Castillo, miembro de la Red Juvenil Comunitaria, enfatizó que cuando la juventud decide asumir su responsabilidad con la patria, no existe obstáculo capaz de detenerla, y sentenció:

«El Moncada de los jóvenes de hoy está en nuestros barrios, está en la comunidad, en el joven que decide dedicar su tiempo a transformar la realidad, está en la solidaridad con quienes más lo necesitan, en el trabajo voluntario, en el apoyo a una familia vulnerable, en la recuperación de un parque, en una actividad con niños; en cada batalla que libramos en las redes sociales frente a quienes intentan manipular la verdad sobre Cuba».

Durante la jornada, la Central de Trabajadores de Cuba en Granma, a través de su secretario Karel Leyva Trinchet, reconoció a colectivos laborales declarados en 26 por su limpieza, embellecimiento e impacto económico social.

Los centros reconocidos abarcaron un amplio espectro de la sociedad granmense. En el sector educacional, merecieron la distinción la Dirección Provincial de Educación, la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista, el Círculo Infantil Mario Alarcón y la Unidad de Apoyo a la Educación General en Bayamo; mientras que en el ámbito cultural sobresalieron la Dirección Provincial de Cultura, la Dirección de Patrimonio y el Telecentro CNCTV Granma.

El reconocimiento también alcanzó a las entidades de servicios y telecomunicaciones, como la filial Copextel Granma, la División Territorial de ETECSA y Correos Granma, así como a las del sector productivo y constructivo, entre las que figuran la Empresa de Recuperación de Materias Primas, la de Bebidas y Refrescos, de Construcción y Montaje Granma, la de Materiales de la Construcción, Acueducto y Alcantarillado Granma.

Yanetzy Rodríguez Sampson, miembro del buró provincial del Partido, exhortó a que cada rincón de la patria debe ser engalanado y pidió que los jóvenes sean los grandes protagonistas de esta jornada.

«Fueron los jóvenes de la generación del Centenario quienes asaltaron el Moncada, bajaron de la Sierra, y en este Centenario, son los jóvenes quienes deben demostrar ese amor terco y militante que Fidel nos enseñó».

El acto puso el foco en los desafíos del presente —el bloqueo que asfixia, la guerra mediática que distorsiona y las carencias que apremian— y dejó una lección que no admite dudas: la rebeldía del Moncada no es un eco del pasado, sino la savia que alimenta hoy la resiliencia, la creatividad y el compromiso de todo un pueblo.

Radio Bayamo