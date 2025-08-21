Cubana Cirilo a semifinales en el Mundial de Canotaje

La cubana Yarisleidis Cirilo se dio hoy un baño de confianza al dominar con solvencia su heat eliminatorio en el C1 a 200 metros del Mundial de Canotaje que se celebra en esta ciudad.

Cirilo, medallista de bronce olímpico en París 2024, cruzó la meta con un tiempo de 46.66 segundos, el mejor de su serie, suficiente para asegurar el boleto directo a semifinales y dejar claro que no viajó a Italia para ser espectadora.

Dueña de un palmarés que incluye cuatro preseas mundialistas y un oro panamericano en Santiago 2023, Cirilo mostró la solidez de siempre: arrancó fuerte, controló la carrera con ritmo seguro y remató con la autoridad que ya la caracteriza en esa distancia.

El calor y la presión de la pista no fueron rivales para la única representante cubana en esta cita, que vuelve a colocar su nombre entre las grandes de la especialidad.

Ahora le espera la semifinal del sábado, donde tendrá contrarias de peso provenientes de Hungría, China y Brasil, pero también la oportunidad de volver a una final planetaria. La joven de 23 años, que ya sabe lo que es subir al podio en eventos de máximo nivel, parece decidida a ampliar su vitrina y, de paso, mantener viva la tradición del canotaje cubano en los escenarios más exigentes.

