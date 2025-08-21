Realiza Irán ejercicio naval de dos días en el océano Índico

Irán inició hoy un ejercicio naval con la utilización de modernos misiles de última generación, en el golfo de Omán y el norte del océano Índico.

Según la agencia Oficial Irna, los sistemas de misiles y las unidades navales de la Armada del Ejército de Irán lograron impactar y destruir de manera simultánea un blanco de superficie en el mar utilizando los misiles de crucero ‘Nasir’ y ‘Qadir’, así como el misil costero antibuque ‘Qader’.

Por su parte, el portavoz de la Armada, contralmirante Abbas Hasani, informó que el entrenamiento durará dos días y tiene como objetivo mejorar la planificación operativa, preparación para el combate y capacidades de mando, así como fortalecer la disuasión.

Se dijo asimismo que en los ejercicios participan buques de superficie y submarinos, aeronaves, baterías costeras y navales de misiles de crucero de largo, mediano y corto alcance y unidades de guerra electrónica.

Fuentes locales recuerdan este jueves que a finales del pasado mes, Irán y Rusia realizaron también unos ejercicios navales conjuntos de tres días de duración en el mar Caspio, fronterizo entre ambos países.

Las actuales maniobras tienen lugar también luego del fin de la denominada la guerra de los 12 días con Israel el pasado mes de junio.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959