Creados primeros mercados de barrio en Cuba

El Ministerio de Comercio Interior (Mincim) anunció este domingo la apertura de veinticuatro mercados de barrio en el país, como parte de las transformaciones del sector de comercio, gastronomía y servicios.

Según precisó el periódico Granma, estos establecimientos buscan reubicar y transformar la red de bodegas, mercados y carnicerías, con prioridad en alimentos y artículos de aseo, y una reducción de precios de entre un diez y un quince por ciento respecto a otros puntos de venta.

Marpessa Portal de Villiers, directora general de ventas de mercancías del Mincin, declaró que todas las provincias trabajan en esta modalidad, con mayor número de unidades en Guantánamo y La Habana.

Entre los incentivos fiscales para actores económicos no estatales figuran la bonificación del cinco por ciento en el pago del impuesto sobre ventas y la exoneración de ese tributo a quienes comercialicen de forma mayorista con entidades seleccionadas del sistema de Comercio Interior.

Los productos beneficiados incluyen leche en polvo, pollo, picadillo, aceite vegetal, arroz, azúcar y café, además de detergente, jabón y papel sanitario.

El vínculo entre la empresa propietaria del establecimiento y el actor económico aprobado se regirá por contratos de administración y comercialización, selección de trabajadores con prioridad para quienes laboraban en el local, y exoneración del pago de arrendamiento durante los dos primeros años.

El Mincin promueve también la creación de Mercados de Abasto, alternativa para el reordenamiento del comercio mayorista que permitirá el acceso directo a personas naturales y jurídicas, bajo el principio de oferta y demanda y ventas al por mayor en diferentes formatos.

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