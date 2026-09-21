De compañía, un clarinete

Con profundo dolor conocimos la triste noticia del deceso, la semana anterior, del destacado músico granmense Gabriel Heriberto Suárez Naranjo (Poli), a quien recordamos con la reposición del siguiente trabajo. A familiares y amistades, nuestras condolencias.

Por un instante el abejeo infantil detuvo sus acciones en la primaria Francisco Vicente Aguilera, de Bayamo, cuando llegaron los catedráticos de música para realizar captaciones de la especialidad. El bullicio retomó su esplendor, al conocer que el niño Gabriel resultó el único aprobado del aula.

COMIENZO EN SÍ MENOR

“El profesor de clarinete Radamés Cabrera me familiarizó con en ese instrumento durante algunos años, una locura juvenil motivó su abandono, graduándome finalmente de Modelado Mecánico ,en la Escuela técnica General Milanés, oficio que jamás ejercí”.

RE SOSTENIDO

“La entrada al Servicio Militar, en Holguín, me abrió las puertas de la Banda del Estado Mayor del Ejército Oriental, que dirigía el maestro Salvador Alarcón; por su rigor disciplinario en los estudios musicales, alcancé el nivel medio en la especialidad de clarinete.

“De regreso a Bayamo, inicié una vida artística muy activa: formé parte de la Banda de Conciertos de la ciudad, saxofonista en el Conjunto de espectáculos, bajo la dirección de Guillermo Guerra (Willy), integré la orquesta Monumento, Yakaré, el Expreso Oriente, con el director Pupo.

“Sentía la necesidad de formar a otros educandos, por lo que también me desempeñé como profesor, durante 15 años, en la Escuela de música, y luego director de la Banda adjunta a la Escuela de arte, hasta que en el 2003 comencé mi carrera como solista”.

SOL MAYOR

“Una noche, mientras tocaba en el Piano-Bar de la ciudad, el portero me comunica que en la entrada de la institución me reclamaba una persona, en honor a la verdad, pensé en una broma, al concluir la actuación me percaté de la realidad.

“Un músico conocido, radicado en La Habana, me propuso integrarme al Grupo Atlantic, con exintegrantes de la orquesta Pupy y los que son, son, que trabajaban en un crucero, accedí y a principios del 2011 zarpamos desde Valencia, España.

“El recorrido incluía Barcelona, Mónaco y tres escalas en Italia: Livorno, Nápoles y el puerto Civitavecchia, a 80 kilómetros de Roma, regresamos a España para emprender nueva travesía por el Mediterráneo.

“Fue un año de experiencias inolvidables, compartí musicalmente con artistas de primer nivel y conocí sitios turísticos e históricos de gran valor patrimonial; La Capilla Sixtina, el Vaticano, la Torre de Pizza, la Riviera Francesa…”.

BOLEREANDO

“El bolero es un género musical que disfruta el cubano, por eso creamos, en la sede provincial de la Uneac, un evento anual dedicado a este tipo de música, corresponde en octubre y estará como invitada especial Dayana Batista, finalista del programa televisivo Sonando en Cuba”.

CLAVE DE SOL

“Conmovedores momentos guardo en mi memoria: cinco viajes a España con diferentes espectáculos, la formación de mi quinteto Contraste… pero con mayor orgullo, cuando, junto al maestro Wilfredo Pachi Naranjo, interpretamos Perla Marina, una joya de la cancionística cubana.

“Aquel día festejábamos un nuevo aniversario de fundado el complejo turístico Villa Bayamo, sentí el inmenso placer de compartir

el escenario con uno de los grandes del pentagrama nacional”.

MI SOSTENIDO

Y mientras los relieves de la antigua Mesopotamia preservan los vestigios arqueológicos con imágenes de instrumentos de vientos, Poli, el músico bayamés, limpia cuidadosamente su clarinete en espera del próximo concierto.

La Demajagua