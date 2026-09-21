Debatirán en Cuba sobre enfermedades raras cardiológicas

Cuba mostrará en dos eventos científicos los avances alcanzados hasta hoy en el campo de la cardiología, que incluye la detección y tratamiento de enfermedades raras cardiológicas.

El teatro del Sexagenario Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular será la sede IV Simposio Cubano de Falla o Insuficiencia Cardiaca, y el I Simposio Cubano de Cardiomiopatías y Enfermedades Raras Cardiológicas.

La cita con dos días de duración será inaugurada el 24 de septiembre bajo el lema: “Las enfermedades no comienzan en el hospital, solo quien las prevenga obtendrá el éxito”.

El cónclave científico -auspiciado por la Sociedad Cubana de Cardiología, el Centro Nacional de Genética Médica y el propio instituto- será un espacio para compartir conocimientos, presentar casos interesantes, y continuar apostando por la excelencia en la atención al paciente este campo.

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