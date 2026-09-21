Por siempre la paz

El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, una fecha para fortalecer los ideales de paz y en el que se pide todos los años un respeto de 24 horas de no violencia y el alto el fuego.

Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre y los conflictos, lo que hace imprescindible que cada persona actúe en favor de la paz.

Todos podemos contribuir con acciones cotidianas: participar en voluntariados, escuchar y valorar otras voces, denunciar el acoso, o ser responsables con lo que compartimos en redes sociales. Incluso decisiones simples, como apoyar marcas sostenibles o iniciativas sociales, tienen un impacto positivo.

En este esfuerzo global, las Naciones Unidas desempeñan un papel clave, liderando iniciativas contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, y fomentando los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con el Pacto por el Futuro y campañas como Actúa Ahora, la ONU busca implicar a las nuevas generaciones y aprovechar los avances en ciencia y tecnología para construir sociedades más justas y pacíficas. Cada gesto, desde los foros internacionales hasta las aulas, suma a la construcción de un futuro basado en la paz y la solidaridad.

Origen del Día Internacional de la Paz

En el año 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico en diversas facetas: pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.

La Demajagua