Raidel Martínez otra vez con 40 salvados en Japón

El lanzador cubano Raidel Martínez llegó hoy a 40 salvamentos en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, al cerrar la victoria 3-2 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Golondrinas de Yakult en el Tokyo Dome.

El derecho antillano volvió a convertir el noveno episodio en territorio prohibido para sus rivales, al retirar consecutivamente a los tres bateadores que enfrentó, dos de ellos por la vía del ponche.

Con este rescate, Martínez alcanzó por tercera temporada consecutiva la simbólica barrera de los 40 salvamentos, una regularidad que lo coloca entre los relevistas más consistentes del béisbol japonés.

El pinareño había terminado con 43 salvamentos en 2024, todavía con los Dragones de Chunichi, y un año después llevó la cifra hasta 46 con Yomiuri, para igualar el récord de una temporada en la Liga Central.

Aquella marca de 46 pertenece también a los japoneses Hitoki Iwase, quien la estableció en 2005, y Kyuji Fujikawa, quien la repitió en 2007, mientras Martínez y Shinya Matsuyama la igualaron en 2025.

El nuevo salvamento reafirma, además, la dimensión histórica de una carrera que ya acumula más de 250 rescates en la Tierra del Sol Naciente, cifra que sitúa al cubano entre los grandes cerradores extranjeros de la competición.

Martínez conquistó los lideratos de salvamentos de la Liga Central en 2022, 2024 y 2025, y ahora persigue una cuarta corona mientras mantiene a Yomiuri con un brazo que parece acostumbrado a trabajar bajo máxima presión.

En la actual campaña, presenta balance de 5-4, 50 entradas de actuación, siete carreras limpias permitidas y efectividad de 1.26, además de 28 imparables recibidos, 55 ponches y 11 boletos.

Cada vez que la pizarra anuncia el último capítulo, el escenario parece reducirse a una batalla de unos pocos lanzamientos, y el cubano vuelve a demostrar que conoce el camino para apagar las luces sin permitir que el peligro llegue a convertirse en incendio.

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