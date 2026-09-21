Qatar califica de terremoto a actual crisis en Oriente Medio

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, advirtió hoy que la región atraviesa un escenario comparable con un “terremoto”, cuyas consecuencias ponen en entredicho las actuales premisas de seguridad y estabilidad.

Durante la apertura del Foro Económico de Qatar, organizado en colaboración con Bloomberg y celebrado paralelamente a la Asamblea General de Naciones Unidas, el jefe del Gobierno qatarí llamó a establecer un marco regional basado en el respeto a la soberanía y en el principio de que ningún Estado constituya una amenaza para otro.

Al Thani aclaró que las repercusiones de las recientes crisis trascienden las fronteras nacionales y reclamó esfuerzos encaminados a reducir las tensiones y preservar los canales de comunicación entre las partes.

En ese contexto, reafirmó el compromiso de Doha con las labores de mediación y aseguró que el país continuará desempeñándose como proveedor confiable de energía y socio de inversión a largo plazo.

El primer ministro destacó que Qatar ha trabajado con actores regionales e internacionales para mantener abiertos los canales diplomáticos, contribuir a la reducción de las tensiones y respaldar los acuerdos destinados a contener la escalada.

Pese al complejo panorama regional, Al Thani aseguró que los fundamentos económicos de Qatar permanecen sólidos.

Como parte de esa estrategia, anunció la creación de la denominada Plataforma de Inversión de Doha, concebida para administrar y ampliar la cartera de inversiones nacionales de la Autoridad de Inversiones de Qatar y acelerar la generación de valor a largo plazo.

La iniciativa busca, además, incrementar la participación del sector privado como motor del crecimiento económico, precisó.

Según el jefe del Gobierno, Qatar prevé poner en marcha durante los próximos cinco años nuevos proyectos de infraestructura valorados en unos 38 mil 500 millones de dólares, incluidos emprendimientos bajo esquemas de colaboración público-privada.

El proceso inicial de licitación de esas iniciativas comenzará de inmediato, mientras que otros proyectos inmobiliarios y hoteleros podrían atraer inversiones privadas por unos 22 mil 500 millones de dólares.

En conjunto, las oportunidades anunciadas superarían los 60 mil millones de dólares durante el próximo quinquenio.

Las declaraciones del primer ministro se producen en medio de una creciente tensión regional vinculada al enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus repercusiones sobre los países del Golfo.

La situación en torno al estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de fricción, debido a la importancia estratégica de esa vía marítima para el transporte mundial de energía y materias primas.

Qatar, al igual que otros países árabes del Golfo, enfrentan las consecuencias de la escalada y llaman a preservar la soberanía de los Estados y buscar soluciones mediante la diplomacia.

Al Thani insistió en que la estabilidad regional requiere nuevas bases de seguridad y cooperación capaces de responder a una realidad que, según describió, cambió de manera profunda tras los acontecimientos recientes.

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