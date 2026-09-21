Semana para Trump con viaje a ONU y visita de Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia hoy una semana que lo moverá entre Nueva York para el encuentro de Alto Nivel en la ONU y esta capital, donde recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump ocupará el podio mañana para pronunciar un discurso en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General. Entre las actividades colaterales que trascendieron está su reunión con el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

“Acabo de hablar con el presidente Trump @POTUS. Fue una conversación importante en la que abordamos muchos temas. Acordamos reunirnos en Nueva York, y este encuentro podría cambiar muchas cosas. Existe un impulso diplomático”, escribió Zelenski en las redes sociales este domingo.

También mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido, Andy Burnham, y de Japón, Sanae Takaichi, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

La Casa Blanca informó en una conferencia de prensa telefónica que Trump asistirá además a una recepción con dignatarios internacionales antes de su conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien viajará a Nueva York.

Este será el primer diálogo frente a frente entre un presidente de Estados Unidos y una autoridad de Venezuela en más de 11 años. El anterior fue una breve reunión de Barack Obama (2009-2017) y Nicolás Maduro en ocasión de la Cumbre de las Américas, celebrada en 2015 en Panamá.

El mandatario republicano se encontrará igualmente con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

A su regreso a Washington se espera la visita de Xi, quien cumplirá una invitación que le hiciera Trump en mayo durante su estancia en Beijing.

Es que muy probable que el peligro de una inteligencia artificial (IA) descontrolada estén imprimiendo una nueva urgencia a las conversaciones que tendrán lugar el 24 de septiembre entre los dos líderes.

Para los observadores será difícil que se logre un avance significativo en este asunto más allá que el establecimiento de un formato que les permita a ambos lados el diálogo.

Por lo demás, las expectativas en los temas clave de la relación bilateral como el comercio, Taiwán y transferencias tecnológicas, son bajas.

La experiencia del encuentro de Trump y Xi en mayo tuvo mucho de ceremonial, pero fue escaso en contenido sustancial, en opinión de analistas.

Según trascendió en medios locales chinos, en aquel momento ambos coincidieron en la necesidad de apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (China), así como de la cumbre del G20, del 14 y 15 de diciembre en la ciudad de Miami.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959