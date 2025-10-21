Exposición artística cubana en Italia por Día de la Cultura Nacional (+Fotos)

El Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) es sede hoy en Roma de una exposición artística organizada por la Embajada de Cuba en este país, enmarcada en las celebraciones por el Día de la Cultura Nacional de esa nación caribeña.

La embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda, junto a la presidenta del IILA, Antonella Cavallari, inauguraron la víspera en ocasión de esa fecha la muestra Madre Natura, con obras del pintor, escultor y muralista cubano-italiano Raúl Hernández, abierta al público en esa céntrica locación capitalina hasta el próximo 30 de octubre.

En una intervención que dio inicio al evento, Cavallari extendió en nombre del IILA y de su país un saludo para Cuba, para su pueblo y “sus artistas maravillosos”, por esta importante jornada en la que se honra a la cultura de la Isla.

La embajadora cubana agradeció la amplia presencia en la celebración, incluidos embajadores de naciones latinoamericanas y otros miembros del cuerpo diplomático, además de integrantes de organizaciones políticas italianas, de agrupaciones solidarias con su país y de representantes de asociaciones de connacionales residentes en Italia.

Reconoció en particular el apoyo del IILA para el desarrollo de esta iniciativa y resaltó la presencia en este acto de la diputada Indira Fajardo, actual presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM).

Granda se refirió a la importancia que tiene para su país la celebración de su Día de la Cultura, “escudo y espada de la nación, savia de la libertad y mezcla sublime de las más arraigadas raíces”, como “una trinchera moral que enaltece la obra emancipadora de la Patria”.

Destacó la relevancia de poder mostrar en este espacio de la capital italiana, en ocasión de esta jornada, una exposición de pinturas y esculturas de Raúl Hernández, quien tiende con su aporte artístico un puente entre ambas naciones, con obras presentes en 25 exposiciones personales, 47 colectivas, y en colecciones privadas.

Entre estas se encuentra el Retrato al papa Francisco, entregado por el artista en nombre del pueblo cubano al Sumo Pontífice el 30 de marzo de 2022. Hernández es miembro honorario del Fondo Cubano de Bienes Culturales y del Centro Internacional de Arte Contemporáneo de Roma (CIAC), y ha sido merecedor de premios y menciones tanto en su país natal, como en Italia, Portugal y España, apuntó la diplomática.

Durante la inauguración en Roma de la nueva muestra Madre Natura, la presidenta del ICM, en nombre del Ministerio de Cultura de Cuba, impuso el lunes último a este artista la Distinción por la Cultura Nacional, por su meritoria labor.

Como genuino exponente de lo mejor del arte cubano, sus obras fortalecen la presencia y prestigio el patrimonio cultural de la Isla en el ámbito internacional, subrayó Fajardo.

En declaraciones a Prensa Latina, el pintor Raúl Hernández significó el honor que para él representa tal reconocimiento, y agradeció a la Embajada de su país en Italia, por escoger sus trabajos para esta exposición, en homenaje al Día de la Cultura Cubana.

