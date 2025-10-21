Expresa Cuba apoyo a Presidente Petro ante acusaciones de EE.UU.

Autoridades de Cuba expresaron su apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante recientes declaraciones del Gobierno estadounidense, donde lo acusan de líder de narcotráfico ilegal.

 Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en un mensaje en X manifestó su respaldo a Petro y aseguró que los pueblos de Nuestra América están con Colombia.

 “Rechazamos la injerencia y las falacias del Gobierno de Estados Unidos que intenta reimponer la Doctrina Monroe en sus relaciones con las naciones soberanas de América Latina y el Caribe”, subrayó.

   Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en la misma red social afirmó que las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos constituyen una amenaza a la soberanía colombiana y buscan interferir en los asuntos internos de esa nación.

   Las acusaciones las realizó el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su plataforma Truth Social, donde además anunció la suspensión de pagos y subsidios de su país a Colombia.

   Horas antes, Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de asesinar al pescador colombiano Alejandro Carranza, de 40 años, en alta mar y violar la soberanía de su país. 

