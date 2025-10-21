IA y más productos digitales de Cuba presenta empresa Lombao Estudios

La empresa cubana de desarrollo de software y soluciones digitales Lombao Estudios, ofrecerá hoy a clientes y empresarios un evento sobre tecnología inteligente para presentar nuevos productos y servicios, en las celebraciones de su 12 aniversario.

Se trata de Lombao Next, la primera edición en Cuba de un evento sobre tecnología inteligente que reunirá a empresarios, representantes de marcas y especialistas en tecnología para mirar juntos hacia el futuro de la innovación en e país, anunció a Prensa Latina su director general, Mario Javier Lombao.

Con sede en el salón Vedado del capitalino Hotel Nacional, la cita bajo el lema Un evento sobre tecnología inteligente para marcas que piensan en grande, se presenta como un espacio para compartir experiencias, inspirar alianzas y proyectar el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo de negocios y marcas en la isla, resaltó el empresario.

Como parte del programa se presentarán proyectos activos y varias iniciativas, que muestran el resultado de más de una década de trabajo dedicada a la transformación digital. Los invitados conocerán de primera mano todo lo vinculado a los servicios de la empresa y su experiencia a lo largo de estos años, destacó.

Conocerán de cerca, además, proyectos como A Ver Qué Sale, el primer buscador y comparador de precios en tiendas de comercio electrónico en Cuba así como Beep Beep Market, diseñado para el comercio electrónico y pago en línea.

A estos se suman Galera Print, para las impresiones, que trae un modelo de negocio novedoso y atractivo para clientes y empresas.

Como principal novedad, Lombao Estudios lanzará Centauro IA, una plataforma virtual que promete revolucionar la atención al cliente en el ecosistema empresarial cubano, potenciando el talento humano a la vez que aprovecha las ventajas de la inteligencia artificial para crear asistentes virtuales entrenados para vender, asistir y aprender.

Resaltó el directivo que el evento será también una oportunidad para fomentar el coworking y la colaboración entre los asistentes y el equipo de la empresa, en un ambiente donde la creatividad y la tecnología se encuentran.

Creadores de Sandunga, el sitio web diseñado para ARTEX SA y destinado a la comercialización de música cubana, instrumentos, partituras, descargas y streaming, Lombao Estudios a sus 12 años reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la evolución del sector tecnológico cubano.

Impulsamos soluciones que integran diseño, desarrollo y estrategia para marcas que apuestan por el futuro, aseguró su directivo.

