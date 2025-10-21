Lanzarán campaña en EE.UU. por visas a atletas cubanos

El Comité Manos Fuera de Cuba, con sede en Los Ángeles y representación en otras seis ciudades de Estados Unidos, iniciará este martes una campaña para exigir al gobierno de ese país la concesión de visas a deportistas cubanos con vistas a los Juegos Olímpicos de 2028, precisa el periódico Trabajadores.

Mark Friedman y Brenda López, coordinadores de la iniciativa, declararon que la acción se suma a las demandas históricas del Comité, entre ellas el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la devolución del territorio ocupado por la Base Naval en Guantánamo y la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Friedman precisó que la campaña comenzará en Los Ángeles y se extenderá a otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, mediante gestiones ante representantes nacionales en el Comité Olímpico Internacional, con el objetivo de denunciar la negativa de visas como una violación de los principios de la Carta Olímpica.

Según datos ofrecidos por los organizadores, en lo que va de 2025 Washington denegó la entrada a más de 80 deportistas, entrenadores y funcionarios cubanos, lo que compromete el derecho del país a competir en igualdad de condiciones en la cita olímpica.

La delegación del Comité Manos Fuera de Cuba, integrada además por Duane Stilwell, Chandler Ruttledge y Ainsly Rivera, visitó La Habana del 14 al 21 de octubre, donde organizó la campaña y participó en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, en el Festival Granma-Rebelde y en un acto de apoyo a Venezuela.

Durante su estancia, los activistas sostuvieron intercambios con trabajadores de la salud pública, a quienes entregaron donativos de insumos médicos, y con dirigentes sindicales, de la solidaridad y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Friedman afirmó que la solidaridad con Cuba forma parte de la lucha por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y reiteró el compromiso de ampliar el movimiento de apoyo a la nación caribeña.

