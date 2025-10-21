Casa Blanca: Sin planes en futuro inmediato reunión Trump-Putin

La Casa Blanca confirmó hoy que no hay planes para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin "en el futuro inmediato".

Un funcionario de la mansión ejecutiva dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, mantuvieron una «llamada productiva» y que «por lo tanto, no es necesaria una reunión presencial adicional» de ambos.

Además, subrayó que “no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato».

El mandatario republicano dio casi por hecho la semana pasada que esperaba otro encuentro con Putin «en unas dos semanas», en Budapest (capital de Hungría), después de que los dos líderes hablaran por teléfono el jueves anterior por más de dos horas, en una plática centrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Trump prometió durante la campaña de 2024 que pondría fin a la guerra en Ucrania en un abrir y cerrar de ojos; sin embargo, tuvo que admitir que tal propósito es más difícil de lo previsto.

El 15 de agosto último Trump y Putin se reunieron en Alaska para una cumbre que no arrojó ningún avance concreto hacia el fin de una guerra que se extiende por más de tres años.

