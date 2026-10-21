Presidente cubano exige respuestas ágiles a la vulnerabilidad

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó hoy a atender con mayor agilidad, sensibilidad y compromiso los problemas que afectan a las familias y personas en situación de vulnerabilidad, priorizando las soluciones por encima de las justificaciones.

Durante su intervención en el programa radial Criterio Compartido, el mandatario subrayó que ningún caso debe darse por concluido hasta alcanzar una respuesta integral.

Asimismo, enfatizó la importancia de que los trabajadores sociales gestionen, consulten y tramiten aquellas situaciones que excedan las capacidades de las estructuras comunitarias o municipales.

Díaz-Canel señaló que el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las limitaciones energéticas han agravado la situación económica y social del país, incrementando el número de personas vulnerables. En ese contexto, insistió en que cada caso debe analizarse de manera particular, evitando enfoques dogmáticos o mecánicos.

El jefe de Estado reflexionó que si existe una norma que dificulta la atención de una situación específica, hay que buscar alternativas dentro de su interpretación o, sencillamente, modificarla. Las normas también deben enriquecerse con las experiencias de la vida cotidiana”, acotó. El presidente destacó que, pese a las complejidades actuales, Cuba mantiene más de 31 programas sociales destinados a atender situaciones de vulnerabilidad. Además, recordó que las transformaciones económicas y sociales en marcha incluyen 12 ejes temáticos vinculados directamente con la atención a las personas y la defensa de la justicia social.

Igualmente, reconoció el papel esencial de los trabajadores sociales, responsables de visitar a las familias, caracterizar sus condiciones de vida y determinar las necesidades específicas de quienes requieren apoyo.

Resaltó también las expresiones de solidaridad que acompañan la atención a los sectores vulnerables. En esa labor participan no solo instituciones estatales, sino también proyectos socioculturales y numerosas personas que dedican esfuerzos significativos a ayudar a los demás. En particular, mencionó el trabajo del proyecto Quisicuaba.

El mandatario reafirmó su confianza en la capacidad del país para superar las dificultades actuales y destacó el valor de estos espacios de intercambio ciudadano como herramienta para avanzar en la solución de los problemas.

Como ejemplo, señaló que tras la edición anterior del programa se recibieron 67 llamadas de 65 personas; todos los oyentes fueron visitados y atendidos, mientras que 17 casos ya recibieron solución y el resto continúa en proceso de respuesta.

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