Recta final de intermedias en EEUU, Trump a Carolina del Sur

El presidente Donald Trump hará campaña hoy en Clemson, Carolina del Sur, a favor de la senadora republicana Darline Graham, a pocos días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Graham, que ocupó el escaño de su fallecido hermano Lindsey, competirá contra la demócrata de Charleston, Annie Andrews, en una contienda que auguran reñida.

El mitin está programado dos días después del inicio de la votación anticipada, que se desarrolla del 19 al 31 de octubre.

Para los votantes de Carolina del Sur esta no será la primera visita del presidente en misión de respaldo a Graham. En agosto, viajó a Myrtle Beach para darle su espaldarazo durante la segunda vuelta de las primarias, en las que se enfrentó al congresista Ralph Norman.

La víspera, Trump estuvo en Greenville, Carolina del Norte. Mientras pedía el voto en un estado clave si su partido pretende mantener el control del Senado, dos manifestantes lograron irrumpir, pero fueron extraídos por el equipo de seguridad.

«Estos son manifestantes pagados. Ya lo saben. De vez en cuando, alguien empieza a gritar una o dos palabras y enseguida lo sacan…», dijo el mandatario.

Trump fue a defender al candidato republicano a la Cámara Alta Michael Whatley, que va detrás del demócrata Roy Cooper en casi todas las encuestas. Además, hay un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 1 que está en el punto de mira. Habrá que ver qué puede hacer Laurie Buckhout frente al demócrata Don Davis.

Allí anunció además que el Pentágono invertirá alrededor de mil 500 millones de dólares en la producción de chips en Carolina del Norte e informó que se construirá una planta de fabricación de minerales industriales en ese estado.

Mañana, Trump va a Sioux City (Iowa), donde Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek competirán por el asiento que dejará Joni Ernst, mientras el viernes, la cita será en Fort Myers (Florida). Para el sábado 24 de octubre le corresponde Macon, en Georgia.

Dicen que un presidente que pierde el Capitolio a mediados de su periodo en el cargo deja de gobernar y solo administra.

Tres sondeos a nivel nacional del diario The Washington Post-ABC News-Ipsos, NBC News y Fox News -medios que son en general conservadores- sitúan el índice de respaldo a Trump en el 33, 34 y 36 por ciento, respectivamente, lo que representan mínimos históricos en su segundo mandato.

Otro estudio (de Reuters/Ipsos), difundido el lunes último, fue aún más bajo, le dio 31 por ciento de apoyo a Trump.

En los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 con que cuenta el Senado; además, serán las elecciones para gobernadores y otros cargos locales y estatales.

Aunque el nombre del presidente no estará en las boletas, lo votantes ajustarán cuentas. Los republicanos podrían perder el control de una o las dos cámaras del Congreso, de acuerdo con algunos pronósticos.

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