Aprueban contrato internacional de investigación sobre microplásticos en Cuba

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció la aprobación de un contrato de investigación para el estudio sobre microplásticos en aguas subterráneas, a cargo del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC).

“Desarrollo de un Marco Metodológico Integrado que Combina Hidrología Isotópica, Trazadores Ambientales, Hidrogeoquímica y Análisis de Microplásticos para Evaluar Fuentes de Contaminación, Vías de Transporte y Destino Ambiental en Sistemas de Aguas Subterráneas Cubanas”, es el nombre completo del convenio, informó la Red de Comunicadores de Cuba (Recnuc).

Señaló que la iniciativa forma parte del Proyecto de Investigación Coordinado “Abordando la contaminación por micro plásticos en aguas subterráneas utilizando trazadores hidrológicos de isótopos– CRP F33032”, auspiciado por el OIEA, con una duración desde 2026 hasta 2030.

Recnuc agregó que la ingeniera Anamary Acosta Valladares, Aspirante a Investigador, será la investigadora científica principal y responsable por el CEAC.

«El proyecto nos permitirá integrar la hidrología isotópica, los trazadores ambientales, la hidrogeoquímica y el análisis de micro plásticos para evaluar de dónde provienen estos contaminantes en las aguas subterráneas cubanas, cómo se transportan y cuál es su destino», explicó Acosta Valladares.

Añadió que el trabajo comenzará con la recopilación de la información existente sobre la calidad del agua subterránea y la presencia de microplásticos y otros contaminantes, después serán definidos sitios de muestreo y la vigilancia de las aguas subterráneas y las fuentes asociadas.

Las muestras, prosiguió, serán analizadas con control de calidad en el Laboratorio de Ensayos Ambientales del CEAC para detectarlos y estudiar la composición y el origen del líquido.

Con esos resultados, también se estudiarán los procesos de degradación, su relación con la recarga y el movimiento del agua bajo tierra, y su presentación en reuniones de coordinación de la investigación contribuirán a publicaciones científicas, guías técnicas y estudios de caso, precisó la especialista.

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