Presidenta de México señala que Latinoamérica debería oponerse a injerencias de Estados Unidos

México mantendrá su relación con Cuba porque es una decisión soberana, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en respuesta a la presión de Estados Unidos para que nuestro país “reconsidere” la cooperación con La Habana.

En el caso Venezuela, afirmó que todas las naciones de América deberían oponerse a una intervención de Washington y afirmó que su gobierno buscará a otros para trabajar en ese sentido.

Durante la mañanera de ayer, interrogada sobre las nuevas presiones de la Casa Blanca en contra de la histórica relación de México con La Habana, la mandataria federal afirmó que desde la revolución cubana, en 1959, este tema siempre ha sido “una diferencia” con Estados Unidos.

Indicó que pese a algunos episodios, como el “comes y te vas” de Vicente Fox al comandante y líder de la revolución Fidel Castro, “ha habido una constante en la relación México-Cuba”.

La presidenta de México subrayó que la alianza con La Habana no tiene porqué influir en la relación con Washington.

“Nuestra posición es soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen porqué sufrir; el bloqueo es una acción muy compleja para las personas, quien padece es la población. Entonces, nuestra posición en relación con Cuba se va a mantener como se ha hecho, repito, desde (el presidente Adolfo) López Mateos”, afirmó.

En torno a las amenazas emitidas por Donald Trump contra Venezuela, la jefa del Ejecutivo planteó: “no estamos de acuerdo con las intervenciones ni injerencias, estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por Constitución, y así debe ser, esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio”.

Sin embargo, lamentó que no todos los cuadros políticos de la región coinciden en esa postura.

“El presidente electo de Chile (José Antonio Kast) dio otra posición. Pero nosotros vamos a buscar con todos los países de América Latina o de otros continentes, una solución pacífica y que no haya intervención”, sostuvo.

Insistió en que más allá del gobierno de Nicolás Maduro, “el tema central es el intervencionismo, el injerencismo”.

Destacó que existen los mecanismos en las Naciones Unidas para buscar soluciones pacíficas ante cualquier disputa y en esas salidas deben participar todas las partes en conflicto.

“Sería gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estará incluso violando la Constitución de la República. Todos los que andan buscando injerencismo en otros lugares, y también en México, violan la carta magna, para empezar”.

–¿Ve un riesgo para México con este señalamiento del presidente Donald Trump de que Venezuela les ‘quitó su petróleo’?

–Es muy cuestionable eso, ¿verdad? Pero lo importante es que no haya… que por cierto, tenía razón ayer (miércoles) cuando dije que esos buques que no pueden entrar ni salir, son los sancionados, no son todos. Ayer yo dije no son todos los buques, son los sancionados, y ayer se aclaró este tema del petróleo.

Cubadebate