Del soul a la samba

riqueza musical del país, sino que también ayudó a difundir y validar la MPB, la cual representa un legado de cadencias complejas, letras poéticas y arreglos sofisticados.

Wonder siempre incorpora diferentes estilos en su obra y Brasil le atrajo por sus acordes y la ejecución sincopada, estrategia compositiva que rompe de alguna manera la regularidad del ritmo, maneras de crear que encajaban con su experimentación en el rhythm and blues, el soul, el funk y el jazz.

En disímiles ocasiones, el ganador de 25 premios Grammy ha reconocido que tiene influencia de músicos como Tom Jobim, João Gilberto y Milton Nascimento.

Con Elis Regina, en 1977, escribió y tocó la armónica en Se Todos Fossem Iguais a Você (Si todos fueran iguales a ti), un clásico de Jobim. En 1981, ejecutó además el instrumento de viento en Bom Dia (Buen día), canción de Gilberto Gil.

También colaboró en diversas oportunidades con el famoso pianista y arreglista Sergio Mendes, incluyendo la balada The Real Thing (La cosa real).

Djavan llegó en 1972 a su quinto disco de estudio con Luz y en él figura la canción Samurai, que tiene todos los rasgos que caracterizaron la carrera del músico brasileño. Bajo una forma poética y sensible, el yo lírico habla del amor y compara la fuerza de esta pasión con la de un samurái. Además de una letra llamativa, la melodía cuenta con una asociación inusitada y muy icónica: Wonder.

“Estaba en Los Ángeles grabando, el disco estaba casi listo. Ronnie Foster, que era el productor, me preguntó si me gustaría que Stevie participara en el proyecto. Empecé a reírme, ¡¿verdad?! Sin embargo, ¿cómo rechazar una invitación así?”, afirmó Djavan.

Recordó que fue al hotel y trabajó en la canción en un día y medio. “Cuando Stevie llegó, la música estaba lista”, y “el ciego maravilloso” agregó la armónica para su participación tan pronto como la escuchó.

La composición de Samurai fue pensada para hacer una unión entre su voz y el instrumento de Wonder, quien transformó su talento en genio y ayudó a que muchos músicos brasileños ganaran más notoriedad en el extranjero.

Así como el autor e intérprete de I Just Called To Say I Love You (Acabo de llamar para decir que te amo) se inspiró en Brasil y admira su patrimonio cultural, muchos artistas nacionales incorporaron elementos del soul y el funk en su obra.

