Finaliza semana oscura hacial Mundial 2026 para fútbol de Chile

Si bien el director técnico, el argentino Ricardo Gareca, insiste en que todavía hay posibilidades matemáticas para conseguir al menos el séptimo puesto y pelear el repechaje intercontinental, la realidad apunta en otra dirección.La derrota el jueves como visitante ante Paraguay 1-0 demostró que la Roja mantiene el mismo juego opaco, con escasas jugadas ofensivas y oportunidades desaprovechadas y sólo la buena actuación del portero Brayan Cortés evitó un marcador más amplio.Gareca reaccionó tarde y sus cambios no modificaron básicamente el esquema táctico salvo, quizás, la entrada al campo de Darío Osorio cuando el choque ya estaba en su etapa final.Según el histórico jugador del Colo Colo, Marcelo Barticciotto, el problema es que al entrenador ya no le quedan suficientes argumentos futbolísticos en la selección nacional.Para mayores males, luego del fiasco ante los guaraníes, Perú venció 2-0 a Bolivia y escaló al noveno peldaño, y mandó a Chile al sótano.Luego de 13 fechas disputadas, el equipo chileno tiene un magro acumulado de nueve puntos, de 39 posibles, que son fruto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas.Hasta ahora anotó nueve goles, menos de uno por partido, y recibió 21, para un balance negativo de 12.El futuro no es halagüeño, pues recibirá el próximo martes a Ecuador, segundo en la clasificación con 22 puntos y luego tiene por delante a Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, en ese orden.De acuerdo con las reglas, de la zona sudamericana clasifican directo al mundial los seis primeros lugares, que en estos momentos son Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.El séptimo puesto, ocupado hoy por Bolivia, irá a un repechaje intercontinental con selecciones de África, Asia, Oceanía y la Confederación Norte, Centroamerica y Caribe de Fútbol

