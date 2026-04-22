Irán reanuda operaciones aéreas en Teherán tras daños por ataques

La Autoridad de Aviación Civil de Irán anunció hoy la reanudación de las operaciones en los aeropuertos Imam Jomeini y Mehrabad, ubicados en la capital, tras semanas de interrupción debido a los recientes ataques militares.

Según un comunicado oficial, ambas terminales aéreas retomaron sus servicios a partir de este lunes, como parte de un plan escalonado para restablecer la actividad aérea en todo el país.

La entidad precisó que otros aeropuertos, incluidos los de Urmia, Kermanshah, Abadán, Shiraz, Kermán, Roshd, Yazd, Zahedán, Gorgan y Birjand, reiniciarán sus operaciones el próximo 25 de abril.

El programa de reapertura contempla cuatro fases. En una primera etapa se autorizarán vuelos de tránsito, seguida por la reanudación de operaciones en aeropuertos situados en la región oriental.

Posteriormente, entran en funcionamiento las terminales internacionales de Teherán, afectadas por daños significativos durante los bombardeos. La fase final abarcará los aeropuertos del occidente del país.

Las autoridades iraníes informaron previamente la reapertura parcial de su espacio aéreo, en un intento por normalizar gradualmente el tráfico aéreo.

El conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, dejó más de tres mil fallecidos. El 8 de abril, ambas partes anunciaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, con vistas a alcanzar un acuerdo definitivo.

En este contexto, delegaciones de Washington arribaron recientemente a Islamabad para participar en una segunda ronda de negociaciones con representantes iraníes. Funcionarios pakistaníes indicaron que las conversaciones buscan consolidar una salida diplomática al conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que podría viajar a la capital pakistaní en caso de concretarse un acuerdo, al destacar la importancia del país anfitrión en el proceso de mediación.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959