Román-Vera, hermandad de estelares del softbol de Cuba en Guatemala (+Fotos)

Fotos: Rodrigo Navarro

El lanzador del club chapín Lanketin asombró aquí esta temporada al tirar 71 hits sin que le anotaran carrera, ganó dos de los tres juegos por el título, y en la mayoría de esas salidas contó detrás del plato con su compatriota.

Fotos: Rodrigo Navarro

En declaraciones a Prensa Latina, Román aseguró que al principio Vera era su receptor, “después empezamos a ser grandes amigos, creo que en este momento es ese hermano, ese compañero y no sé, no me veo en un torneo donde me llamen que no vaya con él”.

Hemos hecho una familia increíble, a veces se le quiere más casi que a la propia familia, hemos compartido tanto, a mí me toca cocinar, a él fregar, limpiamos el apartamento, describió el natural de la provincia cubana de Guantánamo, radicado en Ciego de Ávila.

Calificó de importante que Vera a la hora buena le saca el extra en el box, le dice pichea para acá lo que quieras que no te van a batear, e incluso conoce cuando él no viene bien.

Román le dio gracias a Dios por tener un compañero así y poder compartir juntos el resultado deportivo, mientras acotó que es verdad que en los momentos difíciles no le pide señas.

“En el softbol se pasan las señas desde el dugaut y nada más él se quita su casco, me mira y dice tira para acá lo que sea, que él agarra”, contó.

Consideró una dicha también tener un receptor de esa magnitud, que ayuda en los terrenos y trasmite confianza.

El oriundo de Pinar del Río expresó, por su parte, que las palabras de Román fueron abarcadoras, “nosotros somos una familia, ya no somos esos amigos, somos hermanos”.

Doy gracias a Dios por haber estado en este tiempo de su carrera deportiva, de formar parte de esta dupla que hemos hecho tan magnífica, subrayó el máscara.

Comentó que eso se logra con una buena comprensión y reconoció que Román lo ha ayudado mucho en su desempeño, porque exige y hay que estar preparado siempre para recibir los envíos de uno de los mejores lanzadores del mundo.

Fotos: Rodrigo Navarro

Me siento dichoso de haber compartido terreno con este grande del softbol de Cuba, remarcó Vera. Hace una semana Lanketin se llevó la final al derrotar en el tercer duelo 8-0 a Tipografía Nacional y disfruta su trofeo 24 en el softbol mayor de este territorio centroamericano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959