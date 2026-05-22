Ciudadanos cubanos defienden la Revolución y a su líder Raúl Castro

Miles de ciudadanos se reunirán hoy en la Tribuna Antiimperialista para rechazar la intentona del gobierno de Donald Trump de judicializar al líder Raúl Castro, repudiar el bloqueo económico estadounidense y reafirmar su apoyo a la Revolución cubana.

Así responden a la convocatoria realizada por la Unión de Jóvenes Comunistas junto con organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, con el propósito también de fortalecer la unidad nacional y respaldar la reciente declaración del gobierno.

«En la Jornada por los 95 años de nuestro General de Ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución», proclama el texto divulgado en toda la isla.

La exhortación fue apoyada por las autoridades partidistas y gubernamentales, en particular por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien denunció la agresión contra el líder cubano e invitó a realizar una gran concentración en la Tribuna Antiimperialista.

Por medio de un mensaje en X, Díaz-Canel reafirmó este jueves el compromiso del país con la defensa de sus héroes y de la historia nacional, en respuesta a lo que calificó como una nueva agresión de los enemigos históricos de la nación.

«No se irrespeta a los héroes de la Patria; no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba», enfatizó el mandatario, según la declaración difundida por medios y plataformas digitales del país.

Señaló, además, que pese a las dificultades y carencias cotidianas provocadas sobre todo por el bloqueo estadounidense, el pueblo cubano ha sabido sobreponerse y mantenerse unido frente a las pretensiones de judicializar en tribunales de Estados Unidos al líder de la Revolución.

«La nueva agresión nos ha unido más y ha elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo ya reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio», subrayó.

El jefe de Estado concluyó su mensaje con la convocatoria a la movilización popular: «El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos en la Tribuna Antiimperialista», invitando a los ciudadanos a participar en la jornada de protesta y reafirmación revolucionaria.

Este pronunciamiento mantiene la práctica histórica del gobierno cubano de rechazar cualquier intento de judicialización de sus líderes fuera del país y de denunciar el impacto del bloqueo económico estadounidense contra Cuba.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959