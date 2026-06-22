Cuba invita a disfrutar de su cultura en el verano

Organismos en instituciones en la capital cubana perfilan hoy una serie de iniciativas culturales para que las familias disfruten del verano, a ritmo de música, cine, danza y otras manifestaciones del arte.

Destinado a públicos diversos, el programa contempla este sábado proyectos infantiles comunitarios en los centros de Artex EntreDos, Artehabana y Bulevar 66, ubicados en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja.

Ese día tendrá lugar un pasacalle, de Galiano a Prado, con la participación de la Comparsa Los Componedores de Batea y Carnavaleando y sus Muñecos.

Ruedas de Casino animarán la concurrida arteria, donde también habrá espacio para el talento de caricaturistas colaboradores de las publicaciones humorísticas Palante y Dedeté.

El Boulevard de San Rafael acogerá además la presentación del libro de historietas Tonito, con ilustraciones del artista visual Alexis Gutiérrez Gelabert, mientras que en el cine La Rampa se prevé la proyección del animado Festín con Pipo y Federico, junto a un concierto de la cantautora Enid Rosales.

A dichas propuestas se suma la Asociación Hermanos Saíz (AHS), con una variada programación artística y deportiva cuya campaña exhibe el lema «Lo mejor eres tú, a nuestro estilo y con flow».

Según explicó el presidente nacional de la organización, Yasel Toledo, la iniciativa llegará hasta comunidades, instituciones laborales y sitios históricos de toda Cuba, con el objetivo de promover tales espectáculos en escenarios de limitado acceso al arte y la cultura.

Música, artes escénicas y proyectos permanentes en las sedes de la organización conforman la propuesta de la AHS, que se enriquece con actividades físicas y recreativas.

Todo un despliegue cultural para vivir en familia en Cuba este periodo del año, a ritmo de la más diversas expresiones artísticas.

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