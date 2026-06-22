Inauguran sala de terapia intensiva en el Hospital Pediátrico de Bayamo

Como parte del fortalecimiento de los servicios médicos en la provincia de Granma, se inauguró una nueva sala de terapia intensiva en el Hospital Pediátrico Provincial General Milanés, de Bayamo.

La unidad cuenta con equipamiento moderno y tecnología destinada al monitoreo y tratamiento de niños en estado crítico.

Esto permitirá ofrecer una atención especializada y segura a pacientes pediátricos.

A pesar de las limitaciones que enfrenta el sistema de salud cubano, la puesta en marcha de esta sala representa un paso significativo para elevar la calidad de la asistencia médica y ampliar la capacidad de respuesta ante casos de alta complejidad.

En la inauguración participaron Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, junto a otros dirigentes políticos y gubernamentales.

Con esta nueva instalación, más de una decena de pacientes en edad pediátrica podrán recibir atención especializada, en beneficio de las familias granmenses y niños de todo el territorio suroriental.

Texto: Sheila Aguilera y Karla Beatriz Ros Ferrales

Cheila Aguilera Riquenes