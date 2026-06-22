Inauguran sala de terapia intensiva en el Hospital Pediátrico de Bayamo

La unidad cuenta con equipamiento moderno y tecnología destinada al monitoreo y tratamiento de niños en estado crítico.
Esto permitirá ofrecer una atención especializada y segura a pacientes pediátricos.
A pesar de las limitaciones que enfrenta el sistema de salud cubano, la puesta en marcha de esta sala representa un paso significativo para elevar la calidad de la asistencia médica y ampliar la capacidad de respuesta ante casos de alta complejidad.
En la inauguración participaron Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, junto a otros dirigentes políticos y gubernamentales.
Con esta nueva instalación, más de una decena de pacientes en edad pediátrica podrán recibir atención especializada, en beneficio de las familias granmenses y niños de todo el territorio suroriental.
Texto: Sheila Aguilera y Karla Beatriz Ros Ferrales