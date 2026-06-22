Lanza hoy Cámara de Comercio Programa Booster

La Cámara de Comercio de la República de Cuba anunció este lunes el estreno del Programa Booster, iniciativa del Proyecto Nuevos Actores Económicos (NAE) destinada a impulsar la internacionalización de estos nuevos actores en mercados globales.

Según precisó la institución comercial desde su perfil en la red social Facebook, la propuesta se divide en dos modalidades: Booster Sectorial, dirigido a productores de café, miel, derivados y frutas procesadas con valor agregado; y Booster Geográfico, enfocado en empresas de tecnologías de la información, industrias culturales y creativas, así como energías renovables con destino a México, Canadá y Europa.

Según la institución, el lanzamiento nacional se realiza mediante transmisión en línea desde la sede de la Cámara de Comercio, con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, ProCuba y la propia Cámara.

La iniciativa busca dinamizar la participación de las mipymes cubanas en cadenas de valor internacionales y facilitar su acceso a oportunidades de negocio en sectores estratégicos.

El Programa Booster se inscribe en los esfuerzos de cooperación internacional para diversificar la economía cubana y fortalecer la articulación de sus actores económicos en escenarios externos.

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