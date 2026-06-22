Softbol (F): la pesadilla de Praga

El evento que acaba de concluir en la ciudad de Praga, República Checa, sede de la fase inicial de la Copa del Mundo de softbol femenino, ya trasciende para Cuba como la experiencia más decepcionante de los últimos años.

Lo sucedido, esta semana, en el estadio Svoboda Ballpark, nadie querrá recordarlo. Pero, inevitablemente, algo hay que decir (o escribir) sobre el discretísimo papel de la selección cubana.

Como los otros cinco elencos que animaron la justa, la tropa, comandada por el villaclareño Jorge Lamas, llegó con intenciones de disputar uno de los dos boletos directos para la fase final del próximo año, en la urbe de Redcliffe, Australia.

De todas formas, arrancar con derrota de 3×12 ante Taipéi de China (nocaut en cuatro entradas), era un mal presagio. De ese traspié inicial, las antillanas no pudieron recuperarse, al sufrir otro par de reveses, también por la vía rápida, frente a las locales (0x8) y al potente Canadá (0x7).

Con sus opciones de avanzar comenzando a evaporarse, asumieron el cuarto partido y siguieron sin enderezar el rumbo, tras el fracaso 1×5 en el tope con las australianas.

Y peor no pudo ser la despedida. Además de encajar otro fuera de combate y una lechada frente a Italia (0x10), las alumnas de Lamas ni un solo hit conectaron ante los envíos de Ilaria Cacciamani y Christina Toniolo.

Así terminaba de esfumarse el sueño mundialista; mientras, dos de las mejores representantes, las granmenses Leannelys Zayas Pérez (.143) y Yilian Rondón Velázquez (.200), también dejaban una pobre imagen.

Aun así, Lamas y su tropa maquillaron el desempeño con la victoria sobre el cuadro anfitrión, en la disputa por el quinto puesto. Con cinco carreras en el séptimo capítulo, remontaron una desventaja de 1-3 para redondear el marcador final de 6×3.

La pesadilla por la capital checa tal vez hubo quienes la presagiaron, porque a esa cita las cubanas arribaron sin su mejor lanzadora, la zurda jiguanisera Yilian Tornés Vargas, quien se recupera de una operación en la rodilla.

Tornés Vargas no pudo ahora asumir tamaña responsabilidad, como en los certámenes más exigentes de los últimos tiempos. De hecho, en similar instancia de la edición anterior ganó tres de los cuatro choques del equipo y estuvo a punto de conducir su clasificación a la fase final.

Para colmo, la bayamesa Yarianna López Boza, receptora-jardinera y bateadora de probada calidad, solicitó la baja de la selección nacional, y fue otra ausencia sensible de las caribeñas.

La aventura mundialista ya es historia. Ahora queda enfocarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se presenta como otro reto tremendo, cuando -tal vez- tampoco se cuente con los servicios de Yilian.

TRES GRANMENSES EN EQUIPO MASCULINO

Dos jugadores y un entrenador fueron incluidos en la selección cubana que intervendrá en la lid regional dominicana, bajo las órdenes de Leonardo Cárdenas.

El receptor Odlanier Milanés y el intermedista César Boza integran la nómina de 15 atletas, junto al coach de primera base, Carlos Lastre.

La Demajagua