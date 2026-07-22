Cuba refuerza tareas de formación turística

El Ministerio de Turismo (Mintur) de Cuba refuerza hoy sus tareas de formación profesional relacionadas con la industria de los viajes.

Texto y foto: Roberto F. Campos

Este parecer lo formularon, la viceministra de turismo cubana, Yamili Aldama, junto a la directora de Formatur, Marta Marín, y a las directoras de la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo central y La Habana, respectivamente Lorena Pérez y María Silvina Cobas.

Dicho encuentro con la prensa, ocurrió este martes en el Hotel Parque Central, con el propósito de ampliar el espectro informativo acerca de las tareas del turismo en la actualidad en la isla. Comentaron un plan en ascenso que incluye a todas las escuelas de formación turística de la nación.

Tales expertas están convencidas de la necesidad de dicho programa para mantener el optimismo en cuanto a la recuperación del sector recreativo.

Señalaron, que se trata de un trabajo a nivel de todo el país, en procesos involucrados tanto con la preparación de los especialistas como con la atención a niños y adolescentes interesados en estas profesiones.

De igual manera, las distintas instancias del Mintur apoyan a la sociedad cercana a las escuelas y otros establecimientos, dadas las dificultades económicas. Destacaron a empresas como Palmares, Cubasol y Campismo Popular en tal desempeño y atención a la comunidad.

La directora de Formatur explicó que se trata de un sistema de escuelas de hotelería y turismo instalado en cada provincia del archipiélago y en el municipio especial Isla de la Juventud.

Todas estas escuelas están categorizadas por el Ministerio de Educación Superior y se encuentran activas con labores de capacitación, posgrado y cursos de verano.

Se realiza orientación profesional y destacan especialidades como cursos de idioma (inglés, francés, e incluso coreano, entre otros).

Para esos fines se preparan encuentros con cierta masividad, como es el caso de los programados de fin de semana en áreas del habanero Paseo del Prado, con intercambios con la población para estimular estos estudios, y en áreas del municipio habanero de Playa.

Por su parte, la Escuela de Altos Estudios instalada en el Hotel Sevilla, registró la existencia de 12 cursos de distintas especialidades, sobre todo destinados a niños y jóvenes.

La escuela ubicada en las calles Prado y Trocadero, constituye desde hace mucho tiempo una de las más importantes en la formación turística del país. Esos cursos cuentan en la actualidad con una matrícula de 32 alumnos, asociados con diversas instalaciones como el Hotel Nacional de Cuba.

La responsable de esos estudios en las escuelas La Habana, explicó que abarca la conocida instalación de formación en el Hotel Comodoro, donde tiene su sede principal, extendida a otro establecimiento educativo en Playas del Este.

En esencia, las funcionarias recalcaron la preocupación del Mintur por la formación profesional del personal que atiende el turismo en el país, tanto en materia de directivos como empleados, base para la recuperación de la industria de los viajes en la isla.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959