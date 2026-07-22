Selecciones cubanas de polo acuático afrontan jornada clave en JCC

Santo Domingo, 22 jul (Prensa Latina) Las selecciones femenina y masculina de Cuba volverán hoy a la piscina en una jornada que puede resultar decisiva para sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del torneo de polo acuático de los JCC Santo Domingo 2026.

Las cubanas enfrentarán a Venezuela desde las 10:40, hora local, en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con el propósito de sumar su segundo triunfo en la fase preliminar.

El equipo llega con un balance de una victoria y una derrota, luego de vencer el martes a Guatemala por 19-14 y caer en su debut del lunes ante Colombia con marcador de 15-8.

Frente a las guatemaltecas, el conjunto antillano mostró mayor solidez ofensiva y dominó la mayor parte del encuentro, con parciales de 7-1, 3-5, 4-3 y 5-5, para conseguir su primer éxito en la justa regional.

Por su parte, la selección masculina buscará recuperarse cuando enfrente a Puerto Rico. Los cubanos llegan al compromiso con una victoria y una derrota, tras debutar con un convincente triunfo de 23-13 sobre Guatemala y ceder anoche 13-17 frente a México en un disputado encuentro.

El torneo de polo acuático de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) reúne a ocho selecciones en cada rama, divididas en dos grupos.

Los dos primeros de cada llave avanzarán a las semifinales, por lo que los resultados de este miércoles podrían definir buena parte del panorama clasificatorio para ambas escuadras cubanas.

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