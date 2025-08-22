Cuba en Asunción: Decimotercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Apenas restan dos fechas para el final de los II Juegos Panamericanos Junior y Cuba aun aspira a subir en el medallero. Este viernes la Isla amanece en la octava posición, con 14 títulos, 9 platas y 13 bronces, pero tiene grandes opciones de incrementar esa cifra.

La lucha buscará ampliar hoy sus medallas. Foto: Roberto Morejón/Jit.

Por: Yunier Javier Sifonte Díaz

Las principales esperanzas se centran en la lucha libre, donde cinco hombres pugnarán por subir al podio. A su vez, las cuartetas del kayac a 500 metros concursarán en finales directas y otros dos representantes de las pesas subirán a la palanqueta. En el voleibol, la selección varonil discutirá la medalla de bronce

En el atletismo, hasta ahora el deporte más exitoso de Cuba en la capital paraguaya, las grandes opciones recaen en Yander Herrera en los 110 metros con vallas, aunque otras modalidades como el triple varonil pudieran dar alegrones.

El balonmano, la natación artística, el triatlón y el voleibol de playa también tendrán acciones.

🏆 Así amanece el medallero

Cuba marcha en la octava posición. Foto: Panam Sports.

🥈🥉 Plata y bronce para Cuba en el canotaje

Los cubanos firmaron un excelente resultado. Foto: Roberto Morejón/Jit.

Los botes cubanos del K4 500 m en ambos sexos subieron al podio panamericano, un excelente resultado para una modalidad con escasos resultados internacionales en los últimos años.

Entre los hombres, la cuarteta de Carlos Abreu, Julio Suárez, Anthony Lamadrid y Geduar González, entraron en la segunda posición con crono de 1:26.36, gracias a un excelente remate que dejó a Chile (1:26.51) en el tercer puesto.

La escuadra de Argentina dominó sin dificultad la prueba con tiempo de 1:24.10.

Por su parte, en el apartado femenino las cubanas Lismary Bombino, Sujailis Sardiñas, María Álvarez y Melani Torres ganaron la medalla de bronce con crono de 1:41.45.

Argentina repitió dominio gracias a tiempo de 1:39.08, mientras México obtuvo el metal plateado con 1:41.25.

