Cuba recuerda el aniversario 64 de la fundación de la UNEAC

Su creación con el Poeta Nacional, Nicolás Guillén, como su presidente, respondió además al objetivo de preservar el proyecto de justicia social e independencia nacional.
De igual forma unió a la vanguardia artística de la isla en pos de su desarrollo.
Entre los propósitos de la UNEAC están estimular, proteger y defender la creación. Ella impulsa a través de varias formas de promoción, tanto en Cuba como en el exterior, el desarrollo cultural de quienes la integran.
Hoy, a 64 años de creada, no renuncia a su legado y continúa como un importante eslabón en el desarrollo de la creación artística en Cuba y su promoción en la isla y más allá de sus fronteras.