Cuba recuerda el aniversario 64 de la fundación de la UNEAC

El 22 de agosto de 1961 fue fundada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), un espacio de convergencia para la intelectualidad cubana que contribuyó a solidificar la identidad cultural y nacional.

Su creación con el Poeta Nacional, Nicolás Guillén, como su presidente, respondió además al objetivo de preservar el proyecto de justicia social e independencia nacional.

De igual forma unió a la vanguardia artística de la isla en pos de su desarrollo.

Entre los propósitos de la UNEAC están estimular, proteger y defender la creación. Ella impulsa a través de varias formas de promoción, tanto en Cuba como en el exterior, el desarrollo cultural de quienes la integran.

Hoy, a 64 años de creada, no renuncia a su legado y continúa como un importante eslabón en el desarrollo de la creación artística en Cuba y su promoción en la isla y más allá de sus fronteras.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959