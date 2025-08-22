Autoridades de Salud de Gaza rechazan órdenes de evacuación israelíes

El Ministerio de Salud en la Franja de Gaza rechazó hoy las órdenes de evacuación a los hospitales y ONG del norte ante una inminente ofensiva militar israelí, que planea reocupar la principal ciudad del enclave.

En un comunicado, las autoridades del sector reiteraron su rechazo categórico a cualquier medida que pueda socavar lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática sufrida luego de 22 meses de guerra.

El gabinete de seguridad israelí aprobó ayer el inicio de la operación Gedeón 2, que incluye la reocupación de la norteña ciudad de Gaza y la expulsión de más de 900 mil palestinos hacia las zonas meridionales.

Como parte de la estrategia, el Ejército, que comenzó a convocar a 60 mil reservistas, envió mensajes a los directores de hospitales, organizaciones de ayuda internacionales y centros médicos de la urbe para comunicarles la próxima campaña e instarlos a abandonar la localidad.

El Ministerio advirtió que la medida podría privar a más de un millón de personas de su derecho a recibir atención médica y amenaza la vida de residentes, pacientes y heridos.

Instó a todas las instituciones internacionales y a Naciones Unidas a intervenir para proteger los restos del sistema de salud y proporcionar los recursos necesarios para mitigar la crisis humanitaria.

Es necesario continuar brindando servicios de salud, un derecho garantizado por ley, subrayó.

Además, consideró que proteger el sistema de salud es vital para preservar la vida de la población ante la continua agresión israelí.

En este contexto, el director del Complejo Médico Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, advirtió que más de 1,3 millones de personas en la Franja estarían en riesgo si Israel lanza su anunciada invasión de la ciudad.

Abu Salmiya explicó que las vidas tanto del personal médico como de los pacientes están bajo amenaza y denunció que cientos de personas murieron dentro de hospitales durante ataques aéreos.

Alertó que esas instalaciones están completamente llenas, incluidas las morgues, y por tanto no hay espacio para recibir a los nuevos heridos.

