Celebran en Cuba IV Ejercicio Nacional contra el delito

Cuba desarrolla desde hoy el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a manifestaciones delictivas y otros fenómenos nocivos que afectan el orden social.

Por /

La actividad tiene como propósito elevar la preparación operativa de las fuerzas del orden, optimizar los procesos investigativos y reforzar los mecanismos de control popular y atención social, según reporte del diario Granma.

Entre las acciones programadas para esta semana figuran ejercicios de vigilancia y patrullaje, cierres policiales, reuniones profilácticas con el potencial delictivo, agilización de trámites penales y visitas de control para verificar el cumplimiento de la legalidad en diversos ámbitos.

También se realizarán juicios ejemplarizantes, controles a los equipos de dirección administrativa y a los cuerpos de inspección estatal, con el objetivo de reforzar la disciplina y la transparencia en la gestión pública.

Un componente esencial del Ejercicio es la movilización de estructuras de vigilancia comunitaria, como los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando Mar, pilares del sistema de prevención a nivel popular.

Según el diario Granma, esta iniciativa coincide en el tiempo con la continuidad de la operación Contra las drogas se gana, que ha incluido actividades preventivas y de enfrentamiento, barrio debates, intervenciones integrales en comunidades, centros estudiantiles y laborales, entre otras. 

Prensa Latina

Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio