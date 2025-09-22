Dirigente cubano retorna a la patria luego de visita a Venezuela

El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, regresó hoy a la isla luego de una fructífera visita a la hermana nación venezolana.

«Luego de una visita oficial a Venezuela comenzamos una nueva semana de trabajo en función de consolidar las prioridades del Partido que son, también, las de nuestro pueblo», acotó el dirigente en la red social X.

Durante su estancia en la nación bolivariana Morales recorrió el Hospital Salvador Allende y el Centro Integral América Blanco, ambos operados mayormente por colaboradores médicos cubanos.

De igual forma, participó en conversatorios activos por la paz y convocó a los cubanos a respaldar la declaración del Gobierno en contra de las agresiones que enfrenta por parte de Estados Unidos.

