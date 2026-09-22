Cerca de mil alumnos tiene Escuela de Iniciación Deportiva de Granma

La Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Pedro Batista Fonseca, de la oriental provincia cubana de Granma, inició el curso escolar 2026-2027, el 1 de septiembre actual, con una matrícula preliminar de 900 alumnos.

Dada la compleja situación que atraviesa la mayor de las Antillas, causada por el bloqueo energético de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, la institución educativa pone en práctica variantes encaminadas a garantizar el desarrollo de sus programas.

La desconcentración de su alumnado, puesta en práctica en la etapa final del año escolar precedente, es una de las medidas aplicadas en el nuevo período lectivo.

Geidis Ríos Álvarez, jefa del Departamento de Docencia de la Dirección provincial de Deportes, informó a la prensa que la Pedro Batista Fonseca mantiene en su sede, en la ciudad de Bayamo, 628 educandos que practican deportes del denominado cuadrante número uno y de espectáculos.

Esas disciplinas son atletismo, boxeo, lucha, judo, pesas, canotaje, taekwondo, voleibol, béisbol, fútbol y ajedrez, cuyos educandos realizan las prácticas de 7.00 a 11.00 de la mañana y de 11.00 am a 1.00 pm, reciben docencia.

Los matriculados en los otros 25 deportes impartidos en dicho plantel, llevan a cabo el programa correspondiente en sus respectivos municipios, indicó Geidis Ríos.

Resaltó como fortaleza de la Eide granmense tener completo el claustro de profesores y su disposición de llevar a feliz término la etapa de trabajo recién iniciada.

Las Eide clasifican como un tipo de centro especial, de doble función, pues se encargan de la formación politécnica general de los educandos, unido a la preparación y el desarrollo de la reserva para equipos provinciales y nacionales.

La Demajagua