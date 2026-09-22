Sanz y Bencosme “lucharán” en el Mundial de Astaná

Las granmenses Yaynelis Sanz Verdecia y Greili Bencosme Carvajal competirán en el Campeonato Mundial de Luchas Astaná 2026, en Kazajistán, del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Como en sus dos participaciones anteriores, la medialunera Sanz concursará en la división de 55 kilogramos, y la jiguanisera Bencosme lo hará en 50, así lo confirmó a Jit, Martín Torres, comisionado nacional.

Yaynelis, bronce mundial sub 23 de Novi Sad 2025, viene de ubicarse quinta en la edición anterior, cuando en Zagreb 2025 cayó en la discusión del bronce, y, en Belgrado 2022, había finalizado en el décimo quinto puesto.

Entretanto, Greili asistirá a su estreno en citas del orbe para mayores, tras el décimo segundo escaño en Novi Sad, aunque se tituló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al igual que su coterránea.

Según el calendario del certamen, Bencosme subirá al colchón el martes 27, en una categoría que programó la porfía de medallas para la jornada siguiente; mientras, Sanz peleará el 29 y, de avanzar, estaría en la disputa de preseas un día después.

Ellas, junto a la medallista de bronce olímpico en París 2024, Milaimy de la Caridad Marín Potrillé (76), integran el trío de cubanas convocadas al torneo kazajo, bajo las órdenes del entrenador Filiberto Delgado.

Otros seis gladiadores integran la selección nacional, encabezados por el grequista Luis Alberto Orta (67), campeón olímpico de Tokio 2020, quien estará acompañado por Gabriel Rosillo (97), Kevin de Armas (63) y Daniel Gregorich (87).

Por la Mayor de las Antillas en el estilo libre fueron anunciados Arturo Silot (97) y Geannis Garzón (74), este último, bronceado en Novi Sad.

La Demajagua