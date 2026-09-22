Cuba gana con sus mujeres y asciende en la Olimpiada de Ajedrez

Las muchachas capitaneadas por Aramís Álvarez se impusieron con marcador de 2,5-1,5 gracias a triunfos de Yerisbel Miranda y Roxángel Obregón, además de tablas de Ineymig Hernández.
Esta última fue utilizada en el tercer tablero para darle descanso a Yaniela Forgas, que es la ocupante regular de esa plaza, y acordó la paz ante Aleksandra Milovic, mientras Yerisbel derrotaba a Alena Skvortsova y Roxángel anotaba su segundo éxito del certamen ante Mateja Popovic.
El único resultado adverso llegó en la primera mesa con Maritza Arribas encajando revés frente a Alexandra Zherebtsova.
Luego de este resultado las de la Isla llegaron a nueve unidades y disfrutarán del descanso general de este martes instaladas como líderes de Latinoamérica en un ordenamiento que encabezan invictas chinas y kazajas con 12 puntos tras doblegar a polacas y azeríes, respectivamente.
En el torneo absoluto los hombres cubanos firmaron empate a dos con China Taipéi luego de cuatro igualdades en duelos protagonizados por: Jorge Roberto Elías- Adelard Bai, Dylan Berdayes-Raymond Song, Lelys Martínez-Jun-Wei Chen y Ermes Espinosa-Yeh Yang Liu.
Dueño ahora de siete anotaciones los caribeños aparecen en el puesto 67 de un listado que tiene a los anfitriones uzbekos como únicos con actuación perfecta de 12 puntos.
Este lunes doblegaron 2,5-1,5 a los actuales campeones indios, gracias al triunfo de Nodirbek Yakubboev ante Sarin Nihal en el tercer tablero, pues en las restantes mesas se acordaron armisticios.