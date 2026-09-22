Cuba gana con sus mujeres y asciende en la Olimpiada de Ajedrez

La selección femenina de Cuba venció hoy a la de Montenegro y ascendió hasta el puesto 27 de la clasificación en la 46 Olimpiada de Ajedrez, que completó ya seis de sus 11 rondas en Samarcanda, Uzbekistán.

Las muchachas capitaneadas por Aramís Álvarez se impusieron con marcador de 2,5-1,5 gracias a triunfos de Yerisbel Miranda y Roxángel Obregón, además de tablas de Ineymig Hernández.

Esta última fue utilizada en el tercer tablero para darle descanso a Yaniela Forgas, que es la ocupante regular de esa plaza, y acordó la paz ante Aleksandra Milovic, mientras Yerisbel derrotaba a Alena Skvortsova y Roxángel anotaba su segundo éxito del certamen ante Mateja Popovic.

El único resultado adverso llegó en la primera mesa con Maritza Arribas encajando revés frente a Alexandra Zherebtsova.

Luego de este resultado las de la Isla llegaron a nueve unidades y disfrutarán del descanso general de este martes instaladas como líderes de Latinoamérica en un ordenamiento que encabezan invictas chinas y kazajas con 12 puntos tras doblegar a polacas y azeríes, respectivamente.

En el torneo absoluto los hombres cubanos firmaron empate a dos con China Taipéi luego de cuatro igualdades en duelos protagonizados por: Jorge Roberto Elías- Adelard Bai, Dylan Berdayes-Raymond Song, Lelys Martínez-Jun-Wei Chen y Ermes Espinosa-Yeh Yang Liu.

Dueño ahora de siete anotaciones los caribeños aparecen en el puesto 67 de un listado que tiene a los anfitriones uzbekos como únicos con actuación perfecta de 12 puntos.

Este lunes doblegaron 2,5-1,5 a los actuales campeones indios, gracias al triunfo de Nodirbek Yakubboev ante Sarin Nihal en el tercer tablero, pues en las restantes mesas se acordaron armisticios.

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