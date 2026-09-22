Principal feria comercial de Cuba muestra resiliencia

La Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) muestra hoy resiliencia frente a las dificultades económicas de la isla y las presiones de los Estados Unidos.

Ello se demuestra con una Edición Especial de la reunión de manera electrónica para conectar a Cuba con el mundo y concretar negocios, tal y como los organizadores difundieron en esta capital.

Señalaron ya desde mediados de septiembre de este año que el Comité Organizador de la Feria anunció la apertura de la Plataforma Oficial de la XLII edición de FIHAV 2026, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre, en formato virtual.

De esa suerte extendieron invitación al empresariado nacional y foráneo, así como a los cubanos residentes en el exterior, a registrarse y participar, a través de cuba.feriahabana.cu.

En 2026, ante un complejo contexto económico derivado de la agresión multidimensional y las contingencias actuales, el Comité Organizador apuesta por esta Edición Especial que demuestra que Cuba no se detiene: sigue avanzando en sus Transformaciones Económicas y Sociales, y abre sus puertas -ahora virtuales- para seguir haciendo negocios.

En la plataforma los expositores podrán exhibir productos, servicios, concursar por los premios que se otorguen y participar en el programa de FIHAV 2026.

Contarán con Áreas temáticas como IA, Transición Energética, Turismo y Hecho en Cuba. Se incluirá un Pabellón para los stands de los territorios de Cuba y los habituales pabellones organizados por países para los stands de empresarios extranjeros y cubanos.

De forma presencial, se realizará la actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios con Capital Extranjero, una Ronda de Negocios presencial y virtual, encuentros con empresarios cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como con empresarios extranjeros que se encuentren en el país.

RECOMENDAMOS LEER | Presentan plataforma oficial de FIHAV 2026

En el espacio virtual se visualizarán también los encuentros empresariales que se organicen por las misiones diplomáticas y consulares cubanas en el extranjero, donde esperamos participen delegaciones oficiales.

Por demás, aprovecharon a aprovechar esta pasarela virtual. No importa la distancia: la plataforma acerca a Cuba con el mundo, dijeron.

Esta Edición Especial de la XLII FIHAV, es el momento de sumarse, de participar y de ser parte de la Cuba que se transforma, concluyó el comité organizador, liderado por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959